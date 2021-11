MÄLUPANK| Kristjan Oad: saksa aadlikud ülistasid äkitselt muinaseestlaste vägevust. Miks?

„Ei jäägi muud üle kui kogu senine Läti Henrikul põhinev narratiiv muistsest vabadusvõitlusest koost lahti võtta ja uuesti kokku panna,” nentis hiljuti Tallinna ülikooli vanemteadur Marika Mägi. Ta soovitas seda tehes lähtuda eelkõige sellest, mida võisid tahta ja teha kohalikud elanikud, kuidas see sobis üldisesse poliitilisse olukorda ning näeb välja võrdluses teiste maadega.

Mägi juttu toetab Tartu ülikooli ajalooprofessor Heiki Valk, kes kirjutas Eesti Päevalehes, et edasimineku alus on oletused ja hüpoteesid, sealhulgas julged. „Siiski viib teadust ja teadmisi edasi just julgus esitada uut – peenhäälestus seda teha ei suuda,” märkis professor.

Üks kasulik oletus ja hüpotees on, et võib-olla on ettekujutus sakslaste 13. sajandi vallutustest Eestis hilisema propaganda produkt. Et seda järeldust ei saa teha reaalsete ajalooallikate põhjal.