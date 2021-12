Keskmise palga ja kinnisvara ruutmeetri hinna suhe on oluline indikaator. See näitab, kas turg on mullistunud või mitte. Kui hinnad lähevad liiga kiiresti eest ära, siis on mullstumise oht reaalne. Eestil on selles osas veel arenguruumi, samas kui Rootsis, aga ka Austraalias ja Uus-Meremaal on mullistumise oht suur. Muidugi pole välistatud, et kui meil praegune trend jätkub, siis leiame end samast olukorrast.