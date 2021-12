KULTUURIBIIT | Helilooja ja kitarristi Robert Jürjendali playlist

Millist muusikat naudib muusik ise? Tutvu Robert Jürjendali põnevust täis soovitustega!

Frank Zappa Black Page #1 (Zappa in New York, 1978)

Ameerika kitarristi ja helilooja Frank Zappa teos Black Page #1 nimetus tuleneb ülitihedast partituurist, kus valget noodipaberit praktiliselt enam näha pole. Paljudele kuulub säärane muusika rubriiki "muusika muusikutele". Minu jaoks on tegemist äärmiselt andeka inimese muusikalise naljaga, mis peletab eemale liiga varakult saabuva talveune.

Talk Talk - I Believe In You (Spirit Of Eden, 1988)

Sellest albumist alates hakkas briti pop-bänd Talk Talk oma senistest fännidest eemalduma. Põhjuseks bändi laulja Mark Hollis'e uus eksperimentaalne suund, kust võib leida vihjeid klassikale, jazzile, maailmamuusikale ja vabale improvisatsioonile.

Michael Nyman In Re Don Giovanni (Michael Nyman, 1981)

Inglise helilooja ja pianist Michael Nymani säravalt sädelev seade Mozarti Leporello aariast (ooper Don Govanni).

The Roches Hammond Song (The Roches, 1979)

Iiri-ameerika päritolu õed Maggie,Terre ja Suzzy Roche oma julgete ning värvikate häälte ja kitarridega. Lugu pärineb nende debüütalbumilt, mille produtsendiks on inglise kitarrist Robert Fripp.

Björk - Aurora (Vespertine, 2001)

Björki kümme aastat tagasi salvestatud album ei suuda värskust kaotada. Eriti on meelde jäänud "Aurora" oma mitmekihilise ja maitseka produktsiooniga. Jäiselt kaunis.

György Ligeti: Lux Aeterna (1966)

Selle teose kuulamiseks tasuks minna valgusreostusest vabasse, vaiksesse paikka ja suunata oma pilk lõputusse tähistaevasse. Teine võimalus on vaadata Stanley Kubricku suurepärast, filmiklassikasse kuuluvat filmi 2001: A Space Odyssey, mille kandev roll on G. Ligeti teosel Lux Aeterna.

Georgi Genov & Neli Andreeva (Philip Koutev choir) Malka Moma

Bulgaaria koorimuusikas on midagi, mida on raske leida mujalt maailmast. Nelli Andreeva kirglikult lauldud Malka Moma on selle kinnituseks.