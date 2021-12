Teekonnafilme on tehtud ohtralt, aga küsimus on, kas tervik vaatajat kõnetab. „Kupee nr 6” puhul on see õnnestunud.

„Tegemist on väga universaalse teemaga: inimestevaheline kontakt, kaks hinge kohtuvad kuskil,” sõnas lavastaja Juho Kuosmanen keset suve Cannes’i filmifestivalil EPL-ile. Linateost tunnustati grand prix’iga.

