Mailis Repsi advokaat Paul Keres: nii Kallase kui Repsi sünnipäevade aegu toimunud peod olid õiguspärased

Eile ütles Mailis Repsi advokaat Paul Keres Kuku raadios viidates Repsi väidetavale rahva raha eest peetud sünnipäevale, et samasuguse niinimetatud sünnipäevapeo pidas suvel ka peaminister Kaja Kallas. Peaministri büroo nimetas seda valeväiteks.

„Samasuguse niinimetatud sünnipäevapeo pidas ju sellel aastal meie peaminister, 17. juunil oli see, kui meie peaministril on sünnipäev, võin kuupäevaga eksida, aga kuskil sealkandis ta on. Täpselt sellel päeval laekusid kutsed kõikidele valitsuse liikmetele, lähematele koostööpartneritele, samamoodi valitsuse kulul, riigi kulul," rääkis Keres Kuku raadios.

Peaministri büroo juhi Gerrit Mäesalu sõnul ei saa Mailis Repsi juubelipidu kõrvutada suvel peaministri sünnipäeva paiku toimunud valitsuseliikmete istumisega.

Küsisime täna Paul Kereselt, kas tal on konkreetsed tõendid, et Kaja Kallas rahva raha eest oma sünnipäevapidu pidas.