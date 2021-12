Mida rohkem on koduomanikke, seda stabiilsem on meie riik, väiksem väljaränne, lapsed kasvavad oma kodus ja õnnelikumad on meie inimesed. Eelpool välja toodud sammud võimaldavad teha kodu omamise noorele inimesele taskukohasemaks – seega asume tööle!