JUHTKIRI | „Tasuta” transport maksabki kätte

2% saaks kokku hoida näiteks siis, kui aastas umbes üheks nädalaks kõik bussid seisma panna. Nii jõhkra kirvetööna seda muidugi tegema ei hakata, vaid peamiselt kaotatakse alatiseks liinid, kus on vähem sõitjaid. Kitsas kärpevaates ongi nii ratsionaalne teha, aga sellised välkotsused ei suurenda kuidagi inimeste usaldust ühistranspordi vastu, mille Eesti riik oma uhketes rohepöörde- ja muudes arengukavades on lubatud viia enneolematult heale tasemele.

Säärast tulevikku me kartsimegi, kui 2018. aastal Keskerakonna loodavat „tasuta” maakondlikku ühistransporti kritiseerisime. Et tegelikult pole „tasuta” vedu Eesti riigile jõukohane, mistõttu ääremaade ühistranspordi sisuliseks arendamiseks jääb pärast loosungliku valimislubaduse täitmist veelgi vähem raha.

2% kärpe nõudmine kaheteistkümnendal tunnil on sõitjate jaoks võimalikest kõige rumalam kompromiss, mille said teha Reformierakond, kelle valija vähemalt Andrus Ansipi ajal väidetavasti ühissõidukites ei sõitnud, ja Keskerakond, kelle jaoks „tasuta” sildid bussidel on kaubamärk, mida ei tohi mingi hinna eest puutuda.