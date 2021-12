Spordikoolis suusad risti. Laskesuusatreener Karel Viigipuu kaebas seksuaalsest ahistamisest teatanud õpilase kohtusse

Selle aasta aprillis kaebas Otepää Audentese spordigümnaasiumi laskesuusatreener Karel Viigipuu oma endise õpilase Miia Heleene Utsali kohtusse, süüdistades teda ebaõige faktiväite esitamises. Utsali sõnul ahistas treener teda seksuaalselt, aga Viigipuu väidab, et on saanud mainekahju ja langenud alusetu laimu ohvriks. Treeneri ja nüüdseks spordikooli lõpetanud õpilase vahel on tekkinud konflikt, milles kumbki end süüdi ei tunnista.

Miia Heleene Utsal alustas Otepää Audentese spordigümnaasiumis õpinguid 2018. aastal 16-aastasena. Noorest east laskesuusatamisega tegelenud Utsal oli treener Karel Viigipuuga tuttav juba varasematest treeninglaagritest. Aastate jooksul kujunes neil Utsali sõnul sõbralik suhe: ta hindas treenerit kõrgelt ja pidas temast lugu nii inimese kui ka professionaalina. Ent läbisaamine võttis ootamatu pöörde, kui Viigipuu Utsali sõnul teda ühisel autosõidul seksuaalselt ahistas.