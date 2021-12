See polnud pelgalt sõnakõlks. Hans Võrk ‒ raadiotööstur, kes tahtis Eesti USA kannule viia

„1000 elaniku kohta tuli Ameerika Ühendriikides 1935. aastal keskmiselt 183 raadioaparaati, Eestis umbes kümme korda vähem. Seega oleme meie veel väga kaugel küllastuse piirist. Selgituseks tuleb aga ütelda, et seal on võimalik osta raadioaparaate perekonnapea kahe nädalapalga eest, kuna meil seni tuli panna välja umbes kahe kuu sissetulek,” kirjutas 11. aprillil 1936 Postimees, usutledes OÜ Raadio-Elektrotehnika Tehase ehk RET-i direktorit insener Hans Võrku, kes oli äsja naasnud riigi ringhäälingu ülesandel tehtud kuuajaliselt lähetuselt Ameerika Ühendriikidesse ning tutvunud seejärel veel ka Inglismaa ja Hollandi uuemate saatejaamade, raadiostuudiote ja -tehastega.

Võrgu jutu mõte oli paljuski selles, et Eestigi peaks USA-le järelejõudmise nimel pingutama. See polnud pelgas sõnakõlks. Võrk hakkas ka ise selle nimel agaralt tegutsema.