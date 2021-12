Vaktsiinikohustus Lätis: osa õpetajaid jääb palgata puhkusele, lootes reeglite leevendamist

Mõned loodavad ikka veel, et reeglid muutuvad, püsides seni palgata puhkusel, töökohalt ametlikult lahkumata. Leidub ka neid, kes on juba töölt ära tulnud ja elavad säästudest, töötu abirahast või teiste pereliikmete sissetulekust. Küsimus, mis neist edasi saab, jääb püsima. Läti Delfi intervjueeris kaitsepookimise vastaseid inimesi, kes on oma otsuses nii kindlad, et on valmis pigem töö kaotama kui Läti riigi kehtestatud vaktsiinikohustust täitma.

Füüsikaõpetaja Juris (nimi muudetud) ei ole veel vaktsiinikohustuse vastu hagi esitanud, kuid plaanib seda kindlasti teha. Ta pole veel ametlikult oma koolist lahkunud, vaid viibib palgata puhkusel. Mees loodab, et olukord muutub ja töökoht jääb talle siiski alles. „Koolil puudub [töölepingu] lõpetamiseks igasugune huvi, kuna neil ei ole teisi valikuid,” seletab õpetaja. Jurise juttu kinnitavad teisedki andmed. Läti Delfi on varem kirjutanud, et paljudel koolidel oli enne kooliaasta algust töökohtade täitmisega raskusi. Aastatepikkuste probleemide tõttu on eriti suur puudus reaalainete õpetajatest. Jurise-suguseid füüsikaõpetajaid otsitakse tikutulega taga.