KÖÖGI KOMANDO | Kui teenindajad lahkelt naerataks, oleks koht superluks

Rotermanni toidutänav, mida palistavad söögikohad, täieneb ja muutub tihtilugu – täpselt nii, nagu restoranid ja kohvikud ajale ja oludele vastu peavad. Kolme aasta eest aplombiga avatud põhjamaist-jaapanlikku toitu pakkunud restoran Noya on ammu hingusele läinud ja selle asemel koha sisse võtnud Om.house – kireva menüüga modernne restoran, mis pakub Aasiast inspireeritud toitu.

Argipäeva lõunal, kui Om.house’i pakutavat proovima läheme, valitseb avaras trendika ilmega restoranis vaikelu. Teenindajad on otsekui talveuimas ega ilmuta meie saabumise üle vähimaidki emotsioone, isegi koht lauas tuleb hankida omaenda aktiivsusega, kuigi kliente on enam kui hõredalt. (Võib-olla seetõttu, et Om.house ei tee soodsaid lõunapakkumisi?)