NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: jõnglase taltsutamine

Ent mingil teisel, vähem heroilisel ajal nimetatakse säärast kompromissitut kangelaslikkust lihtsalt rumalaks jonniks. Ülevast vastupanust, millest järeltulevatele põlvedele pajatatakse ajalooõpikus, saab mõne internetiportaali koomiline uudis, mis saab küll korraks palju klikke ja kommentaare, aga liigitub perspektiivis veidrate kurioosumite valda.





Jah, ma pean siinkohal silmas Vana-Kalamaja tänaval asuva MÉM Cafe tramburaid. Iseenesest on ju kiiduväärne, kui inimestel on põhimõtted, millest nad pole nõus taganema, tulgu või surm. Kuid siiski on vaks vahet, kas pannakse vastu näiteks okupandile ning kaitstakse oma kodumaa sõltumatust ja rahvuslikke aateid või ärbeldakse millegi nii tühise üle nagu õigus müüa kaneelisaiu ilma klientidelt vaktsineerimistõendit nõudmata. See tuletab meelde mõnda kompleksides vaevlevat teismelist, kes teatab, endal häbipisarad silmis: „Ma pigem suren, kui panen selga sellise vanamoodsa palitu!” Või väikest last, kes hüsteeriliselt kisendab: „Ma ei söö mitte mingil juhul õuna, mida keegi on katsunud!”

Tõsi, praegu on MÉM Cafes toimuv suur uudis ja kõmiseb nagu vana pada, mida kaikaga taotakse. Asjaosalistele endile kindlasti tundub, et tegeletakse millegi tähtsaga.

Bill Brysoni raamatus „Üks suvi”, mis äärmiselt haaravalt iseloomustab Ameerika 1927. aasta elu, kirjeldatakse paljude tõeliselt ajalukku läinud seikade ja inimeste kõrval ka üht Kelly-nimelist meest. Too Kelly ronis 7. juuni hommikul ühe hotelli katusel olnud 15 meetri kõrguse lipuvarda tippu ja jäi sinna 12 päevaks. Seal ta magas ja sõi – küll mitte tahket toitu, vaid piima, puljongit ja kohvi, mida talle köiega üles saadeti. Ta suitsetas ka neli pakki sigarette päevas.

