JUHTKIRI | Leyenil on õigus, sundi tuleb arutada

Arvestades ajutist segadust omikrontüvega ja seda, kui kõvasti on enamik seni vaktsineerimata inimesi kanna maha pannud, tuleb hoolikalt mõelda, mida ja kuidas teha, et see ei paisutaks Eesti niigi suhteliselt suurt vaktsiiniskepsist veel suuremaks. Viimases riigikantselei uuringus nimetas 39% vaktsineerimata vastanuid mittevaktsineerimise põhjuseks tunnet, et seda surutakse peale. Kreeka ja Austria kogemusest saame varsti näha, kas surve suurendamine viib nende ühiskonnad koroonasõjas lõplikule võidule.