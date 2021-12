INTERVJUU | Skandaalne Taani kirjanik: moslemite jaoks on naised lihtsalt sünnitusmasinad

Lars Hedegaardi karmid väljaütlemised islami kohta tegid temast maailmakuulsa inimese. Tema kodumaal Taanis ei peeta teda sugugi skandalistiks. Vastupidi, teda austatakse kui autoriteetset politoloogi ja kuulatakse tema arvamust. 79-aastane taanlane ei otsi endale reklaami, ta elab vaikset elu Kopenhaageni vaikses piirkonnas. Sellele vaatamata on viimased 30 aastat skandaalid tihedalt tema kannul käinud. Aastal 2013 üritas Islamiriigi radikaal Hedegaardi tema väljaütlemiste eest tappa, kuid Hedegaard pääses atendaadist eluga.

Viimasel ajal on Taani vasakpoolset valitsust süüdistatud, et nad on kasutusele võtnud „paremäärmuslaste” rändepoliitika. Peale selle on avaldatud muret, et Taani ühiskond tervikuna on muutunud immigrantide suhtes sallimatumaks. Kuidas kommenteerite?

Tegelikult süüdistatakse neid ülekohtuselt, sest Taani valitsus pole moslemite migratsiooni suhtes reaalselt midagi teinud. Meil on Taanis sotsiaaldemokraatide valitsus ning mõned selle liikmed on teinud kriitilisi avaldusi moslemite sisserände kohta ning mõni on isegi lubanud seda piirata. Aga seni on see kõik enamasti jutu-tasandil.

Ja kui vaadata moslemite osa Taani rahvastikust, siis ka see on jätkanud kasvamist.