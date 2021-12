Korralik mantel kestab aastaid ja seda sobib kanda nii pidulikumal kui ka vähem pidulikumal puhul. Kapuuts hoiab kukla ja pea soojas, mis tähendab, et mantlit saab kanda ka pakasega. Kui sa pole just elu aeg olnud värvide inimene, soovitame eelistada neutraalsemaid toone, millest ei tüdine nii kiiresti ära. Sobivad must, hall, kõrbetoonid ja tumesinine.

Foto: Max Mara mantel, 1249.– (vendors.ee)