FOTOD | Moekunstnik Perit Muuga avas Kullo Galeriis näituse "Salamaailm"

Esindatud on ka Perit Muuga signatuuriks saanud hundipiltide ja loodusmotiividega kleidid. Suure osa inspiratsiooni ammutabki Perit loodusest. Nii läbivad loomingut paljud looma- ja linnumustrid, taime- ja maastikudetailid. On ju eestlased põline metsarahvas ja loodust alati pühaks pidanud. Niisamuti on brändi loomingusse sisse põimunud hunt olnud läbi ajaloo eestlastele üheks olulisemaks loomaks.

Näituse pärliks on tõeliselt kuninglikud ja parasjagu hullumeelsed hiigelkleidid. Võimalik on näha Periti kõige esimesena disainitud kleiti, mille hüüdnimeks on kujunenud "Draakoni kleit". See oli laval Tallinn Fashion Weekil 2014. aasta sügisel kollektsioonis "Army of me". Tegemist on Perit Muuga esimese kollektsiooniga, millesse oli kätketud palju emotsioone, tugevaid tundeid ja eneseotsinguid. Samuti on näitusel väljas samast kollektsioonist teinegi hiiglane valgest läikivast kunstnahast ja metalsete ogadega.

Paljud jõuliselt julged ideed pärinevad 2019. aasta kollektsioonist "Ilusad inimesed", mille sõnumiks oli tolerantsus ja püüd inimesi rohkem mõtlema panna. Kui palju me tegelikult analüüsime meie ümber toimuvat? Kui palju me ise ette võtame, et midagi muuta? Kas me oleme piisavalt avatud meelega? Kas meie otsused sünnivad lootusest või hirmust ajendatuna? Kollektsioonist "Ilusad inimesed" on välja pandud näiteks efektne punane pallikujulise seelikuosaga võrratu peakattega kleit, kuldsest tepitud vatiiniga jopekangast sabaga kaunitar ja skandaali põhjustanud õrn valge pulmakleit, mis värvus Tallinn Fashion Weeki laval verest punaseks.

Perit Muuga moekunsti näitus "Salamaailm" on avatud Kullo Galeriis, aadressil Kuninga 6, Tallinna Vanalinnas.

Näitus on avatud detsembri lõpuni E-R 10-18.