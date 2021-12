Muidugi on kahju, et meie migratsioonistatistika nii kehvake on, küll aga teame, et Pärnu elanike arv on ligi 50 tuhat, Narva oma üle 50 tuhande. Seega - kui eeldada, et 2020. ja 2019. aasta (aga siis oli rändesaldo nimetatud riikidega suurem, kui eelmisel aastal) jätkub, siis on lihtne kümnega korrutades kokku arvutada, et kümne aasta pärast tuleb tegemist Pärnu või Narva linna suuruse lisandunud elanike arvuga.