KOLUMN | Mart Pukk: Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju!

Algas kõik üsna koomiliselt. Alati leidub rahulolematut rahvast, kes paistavad oma uskumustega teiste seast välja. Ühed arvavad puhtšveiklikult, et maakera sees on teine kera, mis väljaspool olevast palju suurem, teised, juba praktilisema mõtlemisega, võtsid lennukis vaaderpassi välja ja leidsid põhjaliku mõõtmistöö tulemusel, et maakera polegi kera, vaid lapik. Mingi seltskond on veendunud, maailma juhivad meie sekka kavalalt imbunud reptiilid. Peale selle igasugused vabamüürlased, bildeberglased, soroslased ja teised tulnukad.

Sotsiaalmeediast kogu seda jampsi lugedes sai palju nalja, kuni ilmus välja koletis nimega Covid-19.