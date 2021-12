Valli Lember-Bogatkina pildid viivad rännakule soome-ugri rahvaste juurde

Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu fuajees saab juba viiendat aastat näha häid (ja pealegi tasuta) näitusi. Nüüd on seal vaadata Valli Lember-Bogatkina näitus „Sugulasrahvastel külas. Joonistusi ja akvarelle”. Lember-Bogatkina (30.10.1921–14.6.2016) on legendaarne eesti akvarellikunstnik, joonistaja ja monumentalist, kelle 100. sünniaastapäeva tähistaval näitusel on esitatud tema viimase 50 aasta loomingu läbilõige.