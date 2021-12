Hoiatuses kõigile, kes toovad kokaiini või muid ebaseaduslikke aineid parlamenti, ütles spiiker, et tegeleb selle asjaga prioriteedina ning tahab näha seaduse täielikku ja tõhusat rakendamist koos tõsiste karistustega reeglite rikkujatele. Sir Lindsay asus tegutsema pärast seda, kui ajaleht The Sunday Times teatas, et juurdluse käigus testitud 12 parlamendiruumist leiti kokaiini jälgi kõigist peale ühe.