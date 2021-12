KOMMENTAAR | Olari Elts: ERSO sajandaks aastapäevaks uude saali?

Milline on Tallinna esindushoone, see arhitektuuriline maamärk ja tõmbekeskus, või milline oleks Eesti arhitektuuri esindushoone? Vastuseks olen enamjaolt saanud Estonia teatri ja kontserdimaja, mis on kahtlemata meile kõigile armsad ja kodused saalid. Tõele näkku vaadates ei ole aga kumbki neist algupäraselt ehitatud selleks, millisel otstarbel neid praegu kasutatakse: teatrisaal ei ole projekteeritud ooperite esitamiseks ja kontserdisaal pole mõeldud sümfooniaorkestri kontsertideks. Teatrisaalist on palju räägitud ja on suur rõõm, et diskussioon juurdeehituse vajalikkuselt on siirdunud juba järgmisse faasi ning ooperiteatri juurdeehitus on juba riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirjas.