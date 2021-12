Rain Tolk: huumor päästab maailma

End „Esto TV” ja „Sügisballiga” igaveseks publiku südamesse kirjutanud Rain Tolk (44) püüab pidevalt jätta ülbe laiskvorsti muljet, ent jõuab rohkem kui mõni teine. Saab seriaal tehtud, küsitakse kohe järgmist hooaega. Uus film on tootmiseks valmis, reklaame ja muid töid tuleb peale nagu varrukast.

Tundub, et annad intervjuusid alati mingis rollis. Mida ma peaks tegema, et näha päris Tolki?

Tegelikult oleks päris punk praegusel ajal üldse mitte mingit rolli mängida. Olla võimalikult avatud ja aus – see tundub päris alternatiivne ja innovaatiline lähenemine. Kaja Kallas on sellega kuidagi küll algust teinud.

Ta on selle eest jubedalt puid alla saanud.

Ja see ongi punk! Kõigest hoolimata proovida vahetult edasi tegutseda.

Mul on jäänud mulje, et ajakirjandus – isegi mitte ainult meelelahutusmeedia – on sinusse sageli suhtunud nagu seksobjekti. Kuidas sa end selles rollis tunned?

See on mulle küll üllatus. Ma ei tea sellest tõesti midagi – ma ei oska oma arust isegi flirtida. Misasi see üldse on? Parim, millega ma hakkama saan, on mingis viktoriaanlikus stiilis ila ajamine: „Mida teeb siin niisugune kaunis daam nagu teie?”

Kas siis flirtimine ei kuulugi filmistaari baasoskuste hulka?

Ma ei ole mingi filmistaar. Selline nähtus on iseenesest juba anakronistlik.