Näiteks Joe Bideni ning Vladimir Putini eelmisel kohtumisel Genfis leidis kommunikatsioonijuhendaja Mary Civiello, et mõlemas läksid (suletud uste taga toimunud) kohtumisele võrdse enesekindlusega. Aga et Putin oli kannatamatum ja Biden rohkem valmis suhtlema. Ja et Putini kehakeel on olnud kohtumistel USA juhtidega läbi aegade sama.

Eilne videovestlus sellisteks vaatlusteks palju ainest ei jätnud. Küll aga olid üsna palju ütlev, kuidas ennast ja vestluspartnerit maailmale presenteeriti.