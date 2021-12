iimastel aastatel on Eesti riik sattunud olukorda, kus ühelt poolt on poliitikud seadnud inimõigused kahtluse alla, teisalt on inimõigusi tervisekriisi ohjeldamiseks ka väga laiaulatuslikult piiratud.

Kas Eesti on jõudnud olukorda, kus kõigi põhiõigused võivad olla pöördumatult ohus? Ehk oleme hoopis taasavastanud inimõiguste kaitse ja olemasolu vajalikkuse?