Riina Sikkut: maailma parim haridus, kiire rohepööre ja iga inimest hoidev turvavõrk – vähemaga leppida ei tohi!

Viiruskriis on näidanud, et ühiskondlikku usaldust ja sidusust on Eestis vähe. Veelgi enam – riigimehelikkust napib, poliitikud tsementeerivad lõhesid ning kriisil lastakse rahulikult ebavõrdsust süvendada. Saame peaministrilt olukorraga leppivat ja õlgu kehitavat kinnitust – me ei ole Põhjamaa, vaid postsotsialistlik Ida-Euroopa riik.