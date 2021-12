NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: salapärane elekter

Raske on ette kujutada peret, kes kleebiks igal hommikul seinale elektrihindade kõikumist kajastava tabeli ja ajaks seal päev otsa näpuga järge. Tähelepanu – nüüd läks elekter odavaks! Ruttu pesumasin ja tolmuimeja tööle, praeahi sooja ja laelambid põlema!

Selline elu tuletaks meelde mingit lastemängu, kus aeg-ajalt tuleb elu eest joosta, aga siis kivikujuna paigale tarduda ja hoiduda isegi silmi pilgutamast. Ning kuna elektri hind lainetab kõigi inimeste jaoks ühes taktis, siis võiks kaaluda isegi seda, et hinnamuutustest antaks kuidagi avalikult märku. Näiteks helistataks terves linnas võidukalt kirikukelli, kui saabub odava elektri tund, ja pandaks huilgama sõja ajal inimesi pommirünnakust teavitanud sireenid, kui hind sööstab peadpööritavasse kõrgusse. Et kõik oskaksid karta ja teaksid ennast pankrotist päästma hakata.

Aga nii see ilmselt siiski ei lähe. Inimesed elavad ikka vanaviisi, ainult korra kuus, arveid saades, kiristavad hambaid. Kusjuures pole just lihtne tavaloogikaga mõista, miks need elektrihinnad korraga sedasi hullumeelselt visklema hakkasid. Hea küll, mingi toode läheb kallimaks – sellest on võimalik aru saada. Näiteks mingid saapad ei maksa poes enam 100 eurot, vaid 120. Ainult et siis ongi see nende lõplik hind, mitte nii, et hommikul kell 10 maksavad saapad 110, kell 11 kallinevad kümne euro võrra, tund hiljem langeb hind 70 euroni ja kargab kell 13 tuhande euro kanti. See oleks absurdne, aga elektriga midagi seesugust ju praegu toimub.