„Lapsi koolis „arendada" ei saa. Küll on võimalik sättida nii, et laste õppe- ja kasvukeskkond oleks arenguks soodne," kirjutas Ülo Vooglaid oma teoses „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale". Tartus rahanduse ja eelarve eest vastutav abimeer Priit Humal kirjutas nüüd oma uuringus „Maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele": „Raudteed või kaubavooge raudteel „arendada" ei saa. Küll on võimalik sättida nii, et raudtee ärikeskkond oleks arenguks soodne."

Tartu abilinnapea asjas probleemi ei näe.

