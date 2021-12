JUHTKIRI | Tasa ja targu jõulutralli poole

Siiski pole kuigi usutav, et Eesti on leidnud ideaalse piirangute paketi, kus kõik reeglid on vajalikud. Praegu on aeg ausalt analüüsida, millest on viiruse leviku piiramiseks päriselt abi ja millest mitte. Varsti jõuame kolmandasse pandeemia-aastasse, aga ikka valitakse piirangumeetmeid nii mõneski osas usu põhjal.