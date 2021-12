Merike Jürilo, Martin Kadai, Üllar Lanno, Simmo Saar, Maris Jesse, Marika Priske, Marek Seer. Kõik nad mängisid tähtsat rolli, ohjeldades koroona põhjustatud kriisi. Ja kõik nad on nüüdseks sellest eemal.

Paljud neist ütlevad nüüd, et on eluga ülimalt rahul. Nendega vesteldes kumab läbi kergendustunne, et nad ei pea enam koroonaga seotud probleemipuntraga kõrgeimal tasandil tegelema.

Kuhu on elu endised tippametnikud viinud?

