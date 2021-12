KULTUURIBIIT | Soome-Taani koreograafi Taneli Törmä playlist

“Need 10 laulu panevad mu tantsima isegi, kui selleks parasjagu energiat ei ole. Kuulasin neid lugusid kuulasin “Open Your Heart” lavastusprotsessi ajal lakkamatult. Küsin endalt pidevalt, miks ma tantsin ja kuidas hoida oma suhet tantsuga elavana. Mõned palad on mu noorusest ja nendega seotud mälestused ning tunded annavad tantsimiseks veel enam põhjust! ”

Taneli Törmä muusikavalik:

Mr Belt & Wezol – Finally

“Finding the right dance, the dance of my dreams.

The dance what shows me true love or at least it seems”

Seda laulu kuulates tunnen, et on aeg tantsida ja naudin seda täielikult!

DJ Sammy – Heaven

“Oh, thinkin' about all our younger years

There was only you and me

We were young and wild and free

Now nothin' can take you away from me”

Selle laulu peale tunnen end taas nagu laps, kes ei pelga idealistlikult unistada.

Dynamo & Gigi D’Agostino – In My Mind

Kui seda laulu kuulan, tunnen, nagu tantsiksin 18-aastasena soojal päikeselisel Ibizal, kaugel põhjamaade pimedusest ja külmast.

Franca Joli – Come to me

“Come to me

When you're all alone and feelin' down

Come to me

When there's nobody else around”

See laul meelitab mu taas tantsupõrandale.

Donna Summer – I Feel Love

See pala kirjeldab hästi mu tundeid, kui olen täielikult tantsimisest haaratud.

Malcolm Mclaren – Deep in vogue

Kui vajan enesekindlust, julgust ning usku, et olen hea vogue-tantsija, kuulan just seda laulu.

Please don’t go – Double You

Need laulusõnad on hetkedeks, kui olen end vigastanud või unustanud tantsimiseks iseendale aega leida.

Calvin Harris & Disciples – How Deep Is Your Love

“Kui sügav on su armastus?” – See laul tuletab meelde, kui väga ma tantsimist armastan.

Deeper Love – Jauz

Kui pean deemonid endast tantsuga eemale peletama, kuulan seda laulu.

Britney Spears – Work B**ch

Seda laulu pean kuulama siis, kui tants näib raske tööna.