Taani ja Norra valitsused on asunud rekordilise koroonaviirusesse nakatumise taustal rakendama karme piiranguid, et viiruse levikut peatada. Seda hoolimata tõsiasjast, et sügisel mõlemas riigis ühiskonnad avati ning piirangutest suures ulatuses loobuti.

Norras ületab praegune nakatumus mitmekordselt varasemate lainete tipphetkedel seatud rekordilisi näitajaid, Taanis on nakatunuid tuvastatud veidi rohkem kui eelmise tõsise laine ajal aasta tagasi.

Sellele lisaks on mõlemas riigis nakatumistrend järsus tõusus, mis annab märku veel hullema olukorra esinemist lähitulevikus.