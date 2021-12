Pärast novembrikuu peaministriuuringu ilmumist on ligi kuu aega arutatud, kas praegune valitsusjuht, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ikka saab keerulises olukorras tööga hakkama. Talle on pakutud nõu eri suundadest ja ühtlasi on taandunud koroonaviiruse laine, mis tekitas valitsuse sammude kritiseerimist.

Kas nüüd annavad valijad peaministrile hingamisruumi?

.