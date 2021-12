Riia Jūrmala muusikafestival 2022 avalikustas programmi

„Pärast kolme senist Riia Jūrmala muusikafestivali saame tõdeda, et seatud eesmärk luua sild Läti publiku ja rahvusvaheliste artistide kogukonna vahel on hakanud vilja kandma. Meil on väga hea meel, et mitmed muusikud ja orkestrid tulevad taas festivalile esinema, ning et nende kõrval astub üles mitmeid uusi artiste, sealhulgas noori andekaid muusikuid, keda saab kuulata keskpäevastel kontsertidel. Läinud suvel Läti dirigendi Mariss Jansonsi auks loodud festivaliorkester tõstab aga kogu sündmuse uuele tasemele. See, et festivalil on oma orkester, annab kogu ettevõtmisele hoopis uue ootamatu mõõtme,“ selgitas Martin T: son Engstroem, Riia Jūrmala muusikafestivali kunstiline juht.