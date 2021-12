Sanktsioonid? Rekordiliselt tulus Eesti kaudu käiv eksport aitab Lukašenkal pukis püsida

Alles hiljuti hoidis Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka siinset regiooni surve all, üritades Lähis-Idast kohale veetud inimesi üle Leedu ja Poola piiri Euroopa Liitu sokutada. Meie lähedal käiv hübriidsõda puudutas otseselt ka meid.

Pärast 2020. aastal tulemuste võltsimisega päädinud presidendivalimisi on lääneriigid, sealhulgas Euroopa Liit, Lukašenkale kehtestanud mitu sanktsioonide paketti. Ka Eesti valitsus on kogu selle aja sõnades pooldanud karme sanktsioone, et lõigata ära Lukašenka režiimi n-ö toiteallikad, millega oma tegevust rahastatakse.

Ometi on Eesti kaudu käiva Valgevene äri mahud enneolematud.

