ARVUSTUS | Päikesekuninga hiilgus ja varjutus

Novembri lõpus esietendus Teet Kase ballett „Louis XIV – kuningas Päike”. Esietendusele kohaselt valitses Estonia teatris ootusärev, pidulik ja suursugune meeleolu. Pealtvaatajatest pungil teatrisaal, ilusad inimesed – just selline atmosfäär oleks meeldinud Päikesekuningale endale.

Louis XIV oli üks olulisemaid balleti teerajajaid. „Kui inimese elu võrrelda tantsuga, siis elutants sobib Louis XIV elu iseloomustamiseks vägagi hästi. Ballett on olnud Louis õukonnas sära ja jõukuse sümboliks. Ta on ise tantsinud ligi 80 balletirolli, olnud balletikunsti ja laiemalt kunstide helde toetaja,” on lavastuse tutvustuses kirjas. Ballett kui kunstivorm tekkiski suuresti just Louis XIV õukonnas.