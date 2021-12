JUHTKIRI | Hinnatõususpiraal tuleb peatada

Esiteks, praeguseks valitsuses kokku lepitud toetusskeem on väga bürokraatlik ja töömahukas. Toetuste maksmiseks peavad omavalitsused palkama lisatöötajaid või võtma need ära muid ülesandeid täitmast. Ja toetuse taotlemise tülikuse tõttu võivad sellest ilma jääda just need inimesed, kellel on kõige raskem. Kui toetuse lävend tõstetakse veel mediaanpalgani, pole enam kindel, et see meede on täpsemalt sihitud ja väiksem rahakülvamine kui käibemaksulangetus.