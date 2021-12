JUHTKIRI | Aated on Operaili kasumist tähtsamad

Eesti raudteeühenduste iseloomu tõttu on neid eesmärke võimatu täita idapoolsete riikidega äri ajamata. Eesti pankuritel on idaäriga küll hiljuti olnud kurbi kogemusi, aga Operail kinnitab, et nemad järgivad kõiki sanktsioone hoolikalt ega astu rehale. Pealegi hoidvat Valgevenest tulevate saadetiste õiguspärasusel silma peal teele jääva Läti võimud.

Meie oleme seisukohal, et Eesti ei peaks Valgevene küsimuses kahepalgeliselt käituma. Kui Eesti mõtleb sanktsioone tõsiselt, peab valitsus andma Operailile poliitilise suunise Valgevenega seotud transiidiäri tagasi tõmmata. See tähendaks küll kehvemaid majandustulemusi, kuid omaniku ootustest leiab sellekski sobiva põhjenduse: „Riigi kui aktsionäri ootus on, et kõik tema omandis olevad äriühingud teostavad enda majandustegevust keskmisest madalamate riskidega.” Äri EL-i ja USA mitmesuguste sanktsioonide all oleva Valgevenega on keskmisest kõrgema riskiga. Aga kõige tähtsam on see, et järgime ka sanktsioonide laiemat mõtet ega otsi neis auke.