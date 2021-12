Hingehoidja Inna Narro: Hiiul ei ole vahet, kes inimene on – on ta olnud varas või miljonär

PERH-i Hiiu järelravikliiniku psühholoog Inna Narro on kogunud aastaid oma patsientide ja kolleegide mõtteteri, sest teab, et surma palge ees mõtleb ja räägib inimene kõige olulisemast. Inna on talle usaldatust kokku pannud kaks raamatut, äsja ilmunud teose „Kingin su aastatele elu” illustratsioonid pärinevad samuti Inna patsiendilt. Katri Lumiga kohtusid nad haiglas ajal, mil Katri teadis, et talle ei ole enam palju aega jäänud. Üks tema viimaseid soove oli illustreerida raamat ja Innal oligi see välja pakkuda, mõtteterad ja lood olid tal juba tallel. „Valisime koos välja tsitaadid, Katri otsis oma mahukast tööde kollektsioonist pildid juurde. Jooksime elu ja surmaga võidu kümme päeva, mil Katri selle raamatu nimel elas ja hingas,” meenutab Inna.

Järgmisel aastal täitub Innal haiglas kümme aastat. Varem oli ta ametis koolipsühholoogina ja oma töökohaga ülimalt rahul. Kuid siis selgus, et kolleegile, kes oli Hiiule tööle sattunud, ei sobinud see amet kuidagi ja ta pakkus enda asemele Innat. „Mul oli kümme sekundit otsustada ja ma ei kõhelnud. Teadsin, et tahaksin töötada haiglas. Soovisin näha lähedalt surma – sest mis psühholoog ma muidu olen, pidevalt ainult elu sees!” meenutab Inna.