ARVUSTUS | Jane Campioni uus film jääb vaatajat jälitama

12 aastat pärast viimase filmi „Bright Star” valmimist on Jane Campion tagasi. Enamikule küllap filmi „The Piano” (1993) poolest tuntud Campion on pärast mõneks ajaks seriaalidele käe andmist võtnud ette Thomas Savage’i 1967. aastal ilmunud romaani „Koera vägi”. Raamatu järelsõna järgi on sellest planeeritud filmi teha viis korda. Nüüd siis sai teoks kriitikute üksmeelse kiidukoori pälvinud film, mida kõigest üks kord vaadata on liiga vähe ja mille jaoks väike ekraan on liiga väike. Esimese probleemi saab kergesti lahendada, aga on täiesti kriminaalne, et „Koera väge” peab vaatama väikselt ekraanilt.

