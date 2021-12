Kulinaarse jõuluvana kingikott gurmaanidele: taimetoitu, Oliveri ja Ostrati ning midagi algajalegi

Räägitakse, et koroonaajastust olla kasu kah. Karantiinis istuvad pered saavad lähedasemaks, lastega tegeletakse rohkem ja – mis samavõrd tänuväärne – inimesed olevat avastanud, et nende korteris asub kummaline ruum, mida troonib imelik kast, neli ketast peal. Lähemalt internetis uurides saab teada, et tegu on köögiga ja too kast on pliit, mis läheb kuumaks, kui nuppu õiges suunas keerata, ja millel saab – taevane ime! – toitu valmistada.

Aga jätkem iroonia kõrvale. Inimesed tõesti leidsid ühtäkki, et Boltid ja Woltid hakkavad ära tüütama ning märksa odavam, põnevam ja lahedam on ise süüa teha. Nii et kokaraamatud minevat viimasel ajal suurepäraselt kaubaks. Miks mitte neid siis jõuluvana kotti poetada?