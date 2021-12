PPA ja kaitsevägi on viimasel ajal igati silmapaistvat koostööd teinud. Kas selle üks eeldus on, et kaks juhti saavad omavahel nii hästi läbi, et võtavad vajaduse korral telefoni ja helistavad teineteisele? Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem väidab, et teineteisele helistavad nad PPA peadirektori Elmar Vaheriga harva. Vaher lisab, et kui nad peaksid omavahel kogu aeg otse helistama, siis järelikult allpool asjad ei toimiks. Herem ei mäleta, millal politsei ja kaitsevägi viimati ei oleks head koostööd teinud. Milles koostöö seisneb ja mis peaks tulevikus muutuma, sellest loe alljärgnevast intervjuust.