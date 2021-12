Nõmmet võrreldakse juba televisioonist tuntud Midsomeriga, kus mõrvu vaat et rohkem kui elanikke

Viimase viie aasta politseistatistika näitab, et keskmiselt on Tallinnas aastas 17 tapmist-mõrva. Tänavu detsembri keskpaiga seisuga on see arv üheksa, kuid Nõmme osa on sellest kolmandik ehk kolm.

Detsembris Pääsküla rabas toime pandid kaks roima on nõmmekaid vapustanud. Juba pärast esimese surnukeha leidmist detsembri alguses hakkasid kommentaariumides ja nõmmekate seas naljatamisi levima võrdlused televisioonist tuntud Midsomeriga. Pärast pühapäevast plahvatust oli see võrdlus veelgi populaarsem.

Võrdlus tuntud krimiseriaaliga on ehk siiski ennatlik ja meelevaldne ning kannustatud ennekõike sellest, et just viimastel kuudel on meedia tähelepanu pälvinud ka need Nõmme juhtumid, mida uurib värskelt politseis loodud vanade mõrvade uurijate üksus. Just selle grupi töö tõttu on avalikkuse tähelepanu pälvinud üks tänavu ja kaks tunamullu Nõmmelt leitud surnukeha, mille ajalugu ulatub kümne või isegi paarikümne aasta taha. Need vanad laibad kajastuvad samuti statistikas.