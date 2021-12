Ilutulestikku on lastud Euroopas lõbu eesmärgil viimased 400 aastat. Ilutulestikku tehti Eesti ajal, tehti nõukogude ajal, tehti 1990ndatel ja tehakse praegu – kes ütleb, milline aeg on raske? Kogu aeg on mingis mõttes raske, kuid kogu aeg on ilutulestikku lastud, see pole kunagi takistuseks olnud.