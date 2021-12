Haiti presidendi atentaati ümbritsevad salapärased asjaolud. Mõrtsukad jahtisid paljastavat nimekirja

Sel suvel tapeti Haiti president Jovenel Moïse. Nüüd on Haiti ametnikud ning tapetud presidendi endised lähedased nõunikud paljastanud, et Moïse oli enne surma lasknud koostada nimekirja riigi mõjukatest poliitikutest ja ärimeestest, kes seotud narkokaubandusega.

New York Timesi teatel andis president alluvatele käsu, et nimekirja pidi kaasatama kõik asjassepuutuvad isikud. Välja ei tohtinud jääda isegi need niiditõmbajad, kelle abil Moïse riigipea ametisse tõusis. Väidetavalt pidi salajane dokument valmimisel jõudma USA valitsuseni.