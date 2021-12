ARVUSTUS | Draamanäitlejad näitavad Rakvere teatri tantsulavastuses hiilgavat füüsist

Rakvere teatris etenduv Fine 5 tantsuteatri “Ingel” jutustab meile lugusid inimestest, nende elusid täitvatest muredest ja rõõmudest. Samal ajal toob välja ka suurema pildi - sõnuseletamatu teise reaalsuse, mis meid igapäevaselt ümbritseb ning meie materiaalsetesse eludesse imede kübemekesi laob.

“Ehk on imed isegi lähemal kui arvame, pugenud sisse meisse endisse?” on lavastust tutvustavas tekstis öeldud. Mõned hetked on mõjusamad kui teised. Kuigi on tore mõelda, et igaühel meist on kaitseingel, kes teed juhatab, võib tõepoolest vahetevahel au anda ka iseendale: me ise loome enda reaalsust ning viime end imelistesse paikadesse ja tunnetesse, kus võib eksisteerida nii rõõmu ja õnnetunnet, kui ka kasvatavat ja ehk lausa edasiviivat kurbust ja langust.



Olgugi et etendajate liikumiskeel ja kehatunnetus erinesid teineteisest, moodustas grupp väga hea sünergia. Erilisemalt jäid meelde Grete Jürgensoni soolo tooli ning Ülle Lichtfelfti tants puhuriga. Imetlust tekitav oli ka Jaune Kimmeli füüsiline võimekus ning Madis Mäeoru ja Imre Õunapuu hea kehatunnetus ning mõjus duett. Puändina ilmus lavale 81-aastane Volli Käro, kes oma lavalise oleku, tugevuse ja haprusega suutis tekitada niivõrd võimsaid emotsioone.