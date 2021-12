Ajakirjanik Krister Paris kirjutab täna Eesti Päevalehes, et Covid-passi kasutamine Eestis ei ole piisavalt tervemõistuslik ja seetõttu tuleb see kaotada. Ta viitab ERRis ilmunud teadusnõukoja liikme Andero Uusbergi seisukohale, et COVIDtõendisse tuleks tagasi tuua negatiivse testi tegemise võimalus, sest muidu on see liiga diskrimineeriv.

Ma pole kummagi oma õpetatud sõbra seisukohaga üldse nõus.