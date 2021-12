Raul Kalev: suur hulk kingitusi ei täida absoluutselt oma eesmärki, hoidugem valesti kinkimast

Jõuluaeg on suurim kingituste tegemise aeg. Kuid kas me üldse oleme teadvustanud endile, et samavõrra, nagu võivad kingid tuua rõõmu, võivad nad ka külvata kurbust?