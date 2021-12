ERISAADE | Ühe ajastu lõpp. Selline „tasuta“ asi ei saa enam jätkuda

Kommertsvedudega tegeleva Luxekspressi Eesti ärijuht Ingmar Roos leiab, et see on samm õiges suunas. On ju ka riigikontrolli audit paljastanud tohutu ebaefektiivsuse, kus mõnikord maksab „tasuta" sõitja pilet riigile sadakond eurot. Mis peamine - riik ei tea selle juures jätkuvalt, kes ja kuhu sõita tahab.