Ave Lauren: pandeemia andis rändele vaid tühise tagasitõuke

Kuigi omikroni tüve plahvatuslik levik on viimase kuu jooksul viinud mitmel pool maailmas uute siseriiklike piirangute tekkeni, siis globaalne piiriülene liikumine on aga hoopis tasapisi tänu vaktsiinipassidele ja rangematele tervisereeglitele reisimisel näitamas taastumismärke.

Rändeküsimused on hakanud uuesti leidma ka Eesti meedias, seda eelkõige Valgevene piiril toimuvaga. On hea aeg, et hinnata COVID-19 pandeemia laiemat mõju rändele ja vaadata tulevikku. Kriisi pikaajalised mõjud ei avaldu niivõrd mahtude kahanemises, vaid prioriteetide muutustes rändehalduses, mille mõju sarnaselt 11. septembri terrorirünnakutega võib kesta aastakümneid.