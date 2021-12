MIS SAAB HOMME | Andres Inn: uudne Hiina taud. Ma ei räägi koroonaviirusest, vaid inflatsioonist

Ligi 30 aastat tagasi töötasin Hongkongis ja käisin sageli Hiina Liaoningi provintsis Shenyangi linnas loenguid pidamas. Shenyangis käisin vabrikutes, riigiasutustes ja muidugi ülikoolis.

Eriti tugevat muljet avaldas parajasti ehitatav professorite elamu: üheksakorruseline maja ilma liftita, käimlates auk põrandas. Kui küsisin, miks uus kortermaja ehitatakse lifti ja WC-pottideta, oli vastus lihtne: kooli president ei tahtnud, et noored professorid elaksid uhkemalt kui eakamad professorid vanemates hoonetes.

Hiinas pole selline mõtlemisviis kadunud ega juhtide võimutsemine vaibunud. Piiramatu võim, mille on haaranud piiratud seltskond, on Petri tass, kus kasvatatakse viirust, mis toob järgmise pandeemia. See üleilmne taud on inflatsioon, mille hõngu on juba Eestis tunda.